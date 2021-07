Difesa: ministro Esteri russo, Sudan pronto a ratifica intesa su centro logistico per la Marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudan si sta preparando al processo di ratifica di un accordo per la creazione di un centro logistico della Marina russa nel suo territorio. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in conferenza stampa dopo i colloqui con l'omologo sudanese Mariyam al-Mahdi. "Abbiamo discusso di questo problema. Abbiamo informato che il processo di ratifica è iniziato in Russia. Ora il Parlamento è in pausa. In seguito la Duma di Stato determinerà un programma per l'esame del documento. Probabilmente, sarà la Duma di Stato nella nuova composizione. Anche il Sudan si sta preparando ad avviare il processo di ratifica, che sarà effettuato secondo le procedure vigenti", ha affermato Lavrov. Il mese scorso il primo ministro della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, ha firmato un decreto per sottoporre a ratifica l’accordo con il Sudan per la creazione di un base logistica per la Marina. È quanto si legge nel testo del decreto pubblicato sul portale ufficiale delle informazioni legali del Cremlino e citato dall’agenzia “Ria Novosti”. (segue) (Rum)