Difesa: ministro Esteri russo, Sudan pronto a ratifica intesa su centro logistico per la Marina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interpellata dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”, una fonte del ministero degli Esteri di Khartum aveva tuttavia riferito di non aver ricevuto alcuna notifica ufficiale sulla sospensione dell’accordo. Una versione confermata anche dall’ambasciata russa in Sudan che ha definito “false” le notizie sulla sospensione dell’intesa. Lo scorso dicembre è stato firmato un accordo per costituire un centro logistico per la flotta russa in Sudan. La concessione dell’area dove sorgerà il centro, una base navale a tutti gli effetti, avrà una durata di 25 anni. In base all’accordo, la struttura verrà utilizzata per attività di riparazione, manutenzione, rifornimento e brevi periodi di ferma degli equipaggi. In totale, la base potrà ospitare un massimo di 300 persone. Se verrà effettivamente realizzata, la base russa in Sudan sarà la seconda all’estero per la Russia, dopo quella di Tartus, in Siria. (Rum)