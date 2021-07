Iran: presentato al parlamento rapporto trimestrale su attuazione accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Iran ha presentato oggi al Majlis – parlamento iraniano – il 22mo rapporto trimestrale sull’attuazione dell’accordo sul nucleare del 2015, anche noto come Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa). Il rapporto comprende 213 pagine e 14 sezioni, e discute anche degli ultimi sviluppi dei colloqui in corso a Vienna per il ripristino dell’accordo, avviati diversi mesi fa e giunti attualmente al sesto round. Nel rapporto, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Irna”, figurano sezioni dedicate agli “sforzi sinceri per il rispetto delle linee rosse”, al ritiro statunitense dal Jcpoa del 2018, alle “inefficaci azioni europee dopo il ritiro Usa”, alla “guerra economica su larga scala” avviata da Washington contro l’Iran, alla “sconfitta della politica di massima pressione” statunitense. (segue) (Res)