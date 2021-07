Iran: presentato al parlamento rapporto trimestrale su attuazione accordo nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stata ancora fissata intanto la data d’inizio del prossimo round dei colloqui di Vienna sul Jcpoa, che potrebbero riprendere tra circa dieci giorni. Secondo quanto dichiarato in una recente intervista dal rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Vladimir Ulyanov, il lavoro compiuto per il ripristino dell’accordo sul nucleare è completo “al 90 per cento”. Qualora fosse raggiunta un’intesa a breve, le principali sanzioni statunitensi contro Teheran potrebbero essere rimosse già ad agosto, e l’Iran potrebbe tornare a vendere petrolio e altre merci. La situazione interna in Iran, secondo il diplomatico, può avere un impatto sui colloqui. "Al momento nessuno, compreso l'Iran, lo sa (quando riprenderanno i colloqui). È comprensibile: l'Iran ha appena eletto un nuovo presidente, sta arrivando una nuova squadra, hanno bisogno di tempo per orientarsi. Il problema è rilevante per la società iraniana e per l'establishment", ha detto Ulyanov. Le altre parti dei colloqui, tuttavia, iniziano a sentirsi "un po' irritate", ha detto ancora il diplomatico russo, poiché "un'indecisione per così tanto tempo non è mai una circostanza positiva". (Res)