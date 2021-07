Inps: Cgil, relazione Tridico conferma urgenza tavolo con governo su pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, osserva: "La relazione del presidente dell'Inps a nostro avviso conferma quanto sia urgente aprire un tavolo di confronto fra governo e sindacati sulle pensioni e quanto sia grave non averlo ancora fatto. Non sembra vi sia nell'esecutivo - continua il dirigente sindacale in una nota - la consapevolezza che se non arrivassero risposte concrete su un tema così sensibile, sarà inevitabile una incisiva mobilitazione dei lavoratori". Nel commentare il XX Rapporto annuale Inps illustrato questa mattina dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, Pasquale Tridico, Ghiselli prosegue: "I temi evidenziati sono rilevanti, come la flessibilità in uscita, il riconoscimento dei lavori gravosi, la solidarietà intergenerazionale, il fatto che la spesa pensionistica italiana netta è inferiore a quella dichiarata a livello comunitario. E - aggiunge - anche gli effetti della pandemia sulla speranza di vita e sulla spesa previdenziale vanno adeguatamente considerati". (segue) (Com)