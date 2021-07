Inps: Cgil, relazione Tridico conferma urgenza tavolo con governo su pensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel merito, per Ghiselli "le ipotesi di riforma analizzate dall'Istituto sono molto distanti dalla piattaforma sindacale. Per noi - spiega - sarebbe inaccettabile un'uscita a 64 anni con 36 anni di contributi e con il ricalcolo contributivo, o la liquidazione a 62 anni della sola pensione maturata nel regime contributivo. Ma - sottolinea in conclusione il segretario confederale della Cgil – sugli interventi da adottare sulle pensioni, anche in vista della scadenza di Quota 100, vorremmo sapere cosa pensa il governo". (Com)