Roma 2021: rapporto Acli su donne, 81 per cento non si sente rappresentato in vita di quartiere e politica (2)

- Un quadro, questo, che va a inserirsi in una condizione già difficile per le donne a Roma anche in altri settori. Infatti, su circa un milione di persone che vengono definite non in forza lavoro, 652.000 sono donne, e il tasso di occupazione femminile, che a luglio scorso aveva raggiunto il 46,3 per cento, risulta ancora di 22 punti percentuali sotto il corrispondente maschile. Questo, nonostante il fatto che le donne nella Capitale si laureano più degli uomini (53 per cento dei laureati complessivi). Che Roma sembra sia stata "costruita" a misura di uomo lo paiono confermare i dati sulla toponomastica della città. Sono infatti, su un totale di 16.140 di strade e piazze, solamente 630 quelle intitolate a nomi femminili, in opposizione a quelle maschili (7.600). A partire da questi e altri risultati del questionario, si è quindi svolto il confronto online al quale hanno partecipato la presidente delle Acli di Roma Lidia Borzì, il professore dell'Università Pontificia Salesiana Vittorio Sammarco, autore del libro "Donne è arrivato l'arrotino", la ricercatrice esperta di urbanistica e questioni di genere Chiara Belingardi, e l'imprenditrice e fondatrice di Vivi collezione di locali e marchio Food e style Daniela Gazzini, che ha presentato la buona pratica "Un'impresa connessa alla città". Ha moderato l'incontro la giornalista di Repubblica, Marina De Ghantuz Cubbe. (segue) (Com)