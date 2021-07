Roma 2021: rapporto Acli su donne, 81 per cento non si sente rappresentato in vita di quartiere e politica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro punto critico - sottolinea la presidente delle Acli di Roma - è la violenza, sia quella domestica che quella urbana. Invitiamo, alla luce di questo, le istituzioni e tutti i soggetti sociali ad agire in una logica di rete sinergica per riconoscere il valore delle donne con una visione della città che rimetta al centro le relazioni, quindi non solo un'azione di sicurezza, ma delle azioni di prevenzione che combattano modelli culturali distorti. In sintesi – conclude Borzì – siamo convinti che Roma abbia bisogno più che mai in questo momento di donne "costruttrici di comunità" e perciò lanciamo un hashtag per la città: Romadigenere, per ripensare la città con sguardo di donna. Un punto di vista parziale ma non di parte, in un'ottica di condivisione e non di rivendicazione, che mette al centro l'alleanza uomo-donna e offra equità nelle opportunità per il bene di tutti". (Com)