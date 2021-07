Energia: Spagna, Iberdrola dispone di 55 GW di rinnovabili in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola, a giugno, ha aumentato la sua capacità installata di rinnovabili dell'8,6 per cento pari a 55,8 GW complessivi in tutto il mondo. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, l'eolica onshore è di 18,8 GW, l'eolica offshore 1,2 GW, la fotovoltaica 2,2 GW. Iberdrola sta facendo progressi verso il suo obiettivo di raddoppiare la sua capacità di energia rinnovabile entro il 2025, a 60 GW. Questo aumento di energia verde si registra in tutti i paesi principali in cui opera, così come nelle sue nuove piattaforme di crescita rinnovabili, raggruppate nella filiale Iberdrola Energia Internacional, che ha aumentato la sua capacità del 114,5 per cento a 2.1 GW, dopo aver incorporato nuovi mercati come l'Australia.(Spm)