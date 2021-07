Imprese: Inwit, accordo innovativo con le organizzazioni sindacali, la partecipazione al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione da parte dell'assemblea dei lavoratori, è stato ratificato l'accordo tra Inwit e le organizzazioni sindacali nazionali, territoriali, la Rsu. Lo rende noto Inwit. Tra i temi oggetto dell'intesa il nuovo Premio di risultato, un piano di ottimizzazione delle sedi aziendali e l'istituzione di un comitato per la Partecipazione dei lavoratori. Per il Premio di Risultato è stato sottoscritto un accordo triennale (2021-2023) che prevede un incremento dei valori attuali di oltre il 20 per cento in tre anni e l'allineamento dei parametri di performance ai principali obiettivi economico-finanziari dell'azienda. In aggiunta al premio, è prevista per il primo anno l'erogazione di un'ulteriore quota a titolo di welfare da spendere in beni e servizi di utilità sociale. L'accordo, sulla base del modello di lavoro agile che sarà attuato in azienda a partire dalla fine dello stato di emergenza, punta a coniugare le esigenze di flessibilità e di autonomia dei dipendenti con il nuovo paradigma di prestazione dell'attività lavorativa, basato sull'orientamento al risultato e al raggiungimento degli obiettivi. L'azienda garantirà un kit di dotazioni informatiche e strumentali per supportare lo smartworking e potrà mettere a disposizione degli spazi di co-working nelle località periferiche in caso di necessità, oltre a convenzioni con partner commerciali per la fruizione di tariffe e servizi agevolati. (segue) (Com)