Imprese: Inwit, accordo innovativo con le organizzazioni sindacali, la partecipazione al centro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elemento fortemente innovativo dell'accordo è l'istituzione del comitato Paritetico, secondo un modello "partecipativo avanzato" che permette di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei piani di trasformazione dei processi aziendali. Più nello specifico, si tratta di un organismo bilaterale che prevede la costituzione di gruppi interfunzionali, intergerarchici e interprofessionali, con funzioni propositive e di collaborazione, finalizzati al miglioramento del modello operativo aziendale e all'incremento della produttività. "Siamo soddisfatti di questo accordo che riesce a trovare la giusta sintesi tra le esigenze aziendali e quelle delle persone", ha dichiarato Francesca Stacchiotti, direttrice Risorse Umane di Inwit. "Siamo orgogliosi di istituire il comitato di Partecipazione dei lavoratori, che consente un sempre maggiore coinvolgimento dei colleghi nella trasformazione digitale dei processi e nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. L'istituzione di questo comitato è espressione di quella collaborazione tra le Parti in cui crediamo fortemente e che rende Inwit un'azienda innovativa anche nella gestione del suo bene più prezioso: le persone". (Com)