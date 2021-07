Perugia: mercoledì seminario online su libertà, neutralità, oblio e responsabilità sul web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nelle maglie della rete: libertà, neutralità, responsabilità, oblio”, sarà il titolo di un seminario online promosso dal Corecom dell’Umbria, in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Perugia, che si svolgerà mercoledì, alle ore 16 da Palazzo Cesaroni. L'annuncio in una nota. Il seminario online, riconosciuto ai fini della formazione professionale per gli avvocati, verrà aperto dai saluti del presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta e dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Perugia, Stefano Tentori Montalto. Aprirà i lavori il presidente del Corecom Umbria, Elena Veschi a cui seguiranno gli interventi di: Vittorio Pampanin (ricercatore diritto amministrativo-Università di Perugia) “La neutralità della rete tra tutela della concorrenza e garanzia del pluralismo informativo”; Massimo Brazzi (vicepresidente Ordine avvocati Perugia-docente Università di Perugia) “Reati informatici e digital forensics”; Benedetto Ponti (docente Università di Perugia) “Net neutrality e libertà di espressione: what’s next?”; Maria Romana Allegri (docente Università ‘Sapienza’ di Roma) “La (presunta) neutralità del provider e il regime di responsabilità degli intermediari digitali: normativa attuale e prospettive future”; Raffaele Zallone (avvocato-docente Università ‘Bocconi’ di Milano) “Internet non dimentica mai. L’evoluzione del diritto all’oblio: giurisprudenza, normativa e consigli pratici”. Il webinar sarà coordinato da Giuseppina Bonerba (membro comitato Corecom). Le conclusioni saranno di Mirko Minuti (membro comitato Corecom). (Ren)