Napoli: Coisp, poliziotto ferito da un proiettile all'addome

- "Un agente in forza al commissariato di polizia di Secondigliano, si trova proprio in questo momento in sala operatoria all'ospedale Pellegrini dopo essere stato ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da un criminale con precedenti per rapina e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di alcune rapine". Ne ha dato notizia Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, che ha spiegato: "I fatti si sono svolti questa mattina, alle 3:15 circa, in corso Garibaldi a Napoli. Dopo aver speronato con la sua auto tre scooter facendoli rovinare in terra, Paparo stava minacciando uno dei passeggeri con una pistola. In quel momento, è passato in scooter il nostro collega che, pur essendo libero dal servizio, è intervenuto qualificandosi come poliziotto. Dopo il ferimento dell'agente, è stato arrestato per tentato omicidio, detenzione e porto abusivo d'arma, e accompagnato a sua volta all'Ospedale del Mare, dove è tuttora in cura perché ferito da un colpo d'arma da fuoco a una gamba. Non possiamo che stringerci al nostro collega e alla sua famiglia ringraziandolo per aver dato prova di grande coraggio e per la dedizione al lavoro dimostrati".(Ren)