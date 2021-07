Vaticano: Francesco ha incontrato i bimbi del reparto oncologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha incontrato ieri, prima dell'Angelus, "alcuni piccoli pazienti del vicino reparto di Oncologia con i rispettivi familiari che, successivamente, lo hanno accompagnato sul terrazzino del decimo piano in occasione della preghiera mariana". Lo si legge in una nota della Sala Stampa in cui si sottolinea che il Pontefice ha incontrato anche gli altri "degenti ricoverati al piano, intrattenendosi brevemente con il personale medico ed infermieristico. Nel pomeriggio ha celebrato la Santa Messa nella Cappellina privata con il personale che quotidianamente lo assiste". (Civ)