Euro 2020: Papa, gioia per Italia e Argentina ma bisogna saper accettare sconfitta

- Papa Francesco ha condiviso con i suoi più stretti collaboratori che lo accompagnano in questi giorni di degenza al Policlinico Gemelli, la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana. Il Pontefice - fa sapere la Sala Stampa - si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta: "Solo così, davanti alle difficoltà della vita, ci si può sempre mettere in gioco, lottando senza arrendersi, con speranza e fiducia", ha sottolineato il Santo Padre. (Civ)