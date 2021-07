Libia: niente visti per Irini, rimandata la visita del contrammiraglio Agostini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrammiraglio Fabio Agostini, comandante della missione aeronavale EuNavFor Med - Irini, è stato costretto a rimandare una visita in Libia perché le autorità di Tripoli non hanno ancora fornito il visto d’ingresso a sei membri della delegazione europea. L’indiscrezione, pubblicata dal quotidiano egiziano “Shorouk”, è stata confermata oggi ad “Agenzia Nova” da tre diverse fonti diplomatiche a Tunisi, Tripoli e Roma. L’operation commander della missione Ue, incaricata di monitorare l’embargo Onu sulle armi in vigore in Libia, avrebbe dovuto recarsi nella capitale, Tripoli, dopo la fine del Ramadan a metà maggio, ma ad oggi la missione non è ancora avvenuta. “Abbiamo dovuto cancellare una visita”, ammette a “Nova” una fonte europea a Tunisi. “In assenza di un ministro della Difesa e con il clima difficile pre-elettorale che si respira nel Paese, i libici non riescono a coordinarsi”, aggiunge un’altra fonte a Tripoli contatta da “Nova”. “Purtroppo è vero, non è stato ancora fornito il visto d’ingresso”, spiega la terza fonte a Roma. (segue) (Lit)