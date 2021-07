Libia: niente visti per Irini, rimandata la visita del contrammiraglio Agostini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per meglio comprendere le motivazioni di questo ritardo, è opportuno spiegare il contesto libico in cui dovrebbe avvenire la missione dell'Ue. Vale la pena ricordare, infatti, che la carica di ministro della Difesa è stata avocata a sé dal premier del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, per evitare di acuire le divisioni tra l’est e l’ovest del Paese nordafricano. Il capo del governo sta ora subendo crescenti pressioni da parte del Consiglio di presidenza e della Camera dei rappresentanti di Tobruk per nominare un ministro. La soluzione di compromesso pensata da Dabaiba, che prevede la nomina di due sottosegretari scelti dal Comitato militare libico misto 5+5, non sembra sufficiente per appianare le divergenze. Come se non bastasse, la situazione di sicurezza in alcune località costiere della Tripolitania, da dove si imbarcano i migranti diretti in Europa, appare precaria, come testimoniato dai recenti scontri armati nelle città di Zawiya e Ajaylat. La recrudescenza delle violenze segnala una crescente competizione dai gruppi di potere della Libia occidentale in vista delle elezioni che dovrebbero auspicabilmente tenersi il 24 dicembre di quest'anno, nella simbolica giornata del 70esimo anniversario dell'indipendenza della Libia. (segue) (Lit)