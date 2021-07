Libia: niente visti per Irini, rimandata la visita del contrammiraglio Agostini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là delle oggettive difficoltà delle autorità libiche, dietro la mancata missione di Irini potrebbe esserci lo zampino della Turchia. La missione europea, infatti, è ancora in attesa di riprendere l’addestramento dei guardacoste libici, mentre Ankara è direttamente coinvolta nella formazione delle Forze armate libiche, incluse la Guardia costiera e la Marina libica. I numeri, tra l’altro, dicono che da quando la Turchia ha iniziato ad addestrare i libici, la pressione migratoria verso l’Europa è aumentata, con 21.497 nei primi sei mesi dell’anno in corso (di cui almeno 12 mila in arrivo dalla Libia), a fronte di 34.154 arrivi via mare in tutto il 2020, di 11.471 ingressi nel 2019 e di 23.370 arrivi del 2018. Non siamo ancora ai livelli del 2014-2017, ma l’aumento rispetto all'anno scorso è evidente. Non solo. Le ispezioni di Irini dei cargo in mare sospettati di trasportare armi, oltre ai report dell’operazione europea che segnala alle Nazioni Unite tutti i sospetti ingressi di mercenari e armi anche via aerea, non possono che essere sgraditi alla Turchia. La posizione di Ankara, del resto, è che la propria presenza in Libia sia legittimata da una richiesta del precedente Governo di accordo nazionale (Gna), riconosciuto dalle Nazioni Unite. E’ per questo motivo, tra l’altro, che la Turchia ha fatto aggiungere una postilla a margine delle conclusioni della Conferenza di Berlino 2, recentemente tenuta in Germania, per dissentire sulla richiesta di immediato “ritiro delle forze e dei mercenari stranieri dalla Libia”. Mercenari e forze che, ad oggi, restano ancora in Libia. (Lit)