Haiti: delegazione dipartimento di Stato Usa incontra protagonisti crisi istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del dipartimento di Stato Usa si è recata domenica ad Haiti per cercare di mediare nella crisi istituzionale sorta con l'omicidio del presidente Jovenel Moise. Il vicesegretario per le Americhe, Juan Gonzalez, e la sua assistente, Laura Lochman, hanno infatti incontrato i tre politici che a vario titolo rivendicano il potere di guidare il Paese: il primo ministro Claude Joseph, il primo ministro nominato Ariel Henry e Joseph Lambert, il presidente del Senato nominato capo dello Stato provvisorio da alcuni settori della politica nazionale. Le uniche testimonianze pubbliche dell'incontro le ha rese Lambert, che in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter ha parlato di "offese gravi invettive e calunnie" che Joseph avrebbe rivolto ad Henry, al cospetto dei funzionari Usa. Dichiarazioni rimaste al momento senza repliche, ma che ben descrivono la delicata fase dei rapporti interni al Paese caraibico. (segue) (Mec)