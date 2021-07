Haiti: delegazione dipartimento di Stato Usa incontra protagonisti crisi istituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno prima di morire, Moise aveva nominato Ariel Henri come nuovo primo ministro, revocando l'interim a Claude Joseph, ex ministro degli Esteri che aveva assunto le redini del governo. Poche ore dopo l'omicidio, Joseph assumeva di fatto i poteri, proclamando anche lo stato d'assedio utile a garantire lo svolgimento delle indagini. Pochi giorni dopo, diverse forze politiche - tanto di maggioranza quarto di opposizione - firmavano un accordo per nominare capo dello Stato il presidente del Senato, Joseph Lambert, e ratificare Henry come primo ministro. Una situazione ancora irrisolta, nonostante le Nazioni Unite abbiano sin dalle prime battute caldeggiato le parti ad accompagnare il governo di transizione di Joseph. Uno stallo direttamente collegato alla crisi politica in atto da mesi. (segue) (Mec)