Haiti: delegazione dipartimento di Stato Usa incontra protagonisti crisi istituzionale (3)

- Joseph ha assunto i poteri forte dell'articolo 149 della Costituzione, norma che in caso di vacanza del presidente assegna al primo ministro il compito di guidare il consiglio dei ministri e il Paese, fino all'elezione del nuovo presidente. La tesi di Joseph è che Henry, pur nominato il giorno prima, non aveva ancora formalmente assunto l'incarico di primo ministro. D'altra parte, avvertivano i suoi avversari, Joseph aveva solo "un interim" e la nomina di un successore, rincaravano, era sufficiente a farne cadere la legittimità. Ma c'è di più. La Carta prevede che se il presidente viene meno dopo il quarto anno di mandato, la sua successione spetta a un presidente di transizione eletto dall'Assemblea. Ed è per questo che diverse forze politiche hanno proceduto all'elezione di Lambert, in Senato. Questi avrebbe dovuto "giurare" come nuovo capo dello stato sabato, ma ha detto che la cerimonia è stata spostata su richiesta dei senatori, che non avrebbero potuto garantire la loro presenza al completo. Un rinvio, osservano tutti i media, che rivela la necessità di arrivare a una soluzione politica della crisi, prima ancora che a quella legale, particolarmente intricata.La regola del "quarto anno" contrasta con l'interpretazione data dai vari attori all'estensione del mandato quinquennale di Moise. L'ex presidente aveva ricevuto la maggioranza dei voti al primo turno delle elezioni dell'ottobre 2015: il 32,8 per cento contro il 25,3 di Jude Celestin. Moise aveva però ottenuto solo il 6 per cento dei voti, denunciava una inchiesta della stampa locale scatenando una protesta che faceva saltare il previsto ballottaggio. Le urne si riaprivano l'anno successivo e questa volta, pur con un'affluenza ai minimi, Moise risultava vincitore al primo turno. Le opposizioni, forti di un parere espresso dalla Corte di cassazione locale, hanno ritenuto che il mandato - iniziato nel 2015 - fosse già scaduto. E dall'inizio del 2021 hanno abbandonato la Camera decretandone nei fatti lo scioglimento. Sono rimasti in esercizio solo dieci senatori, gli stessi che - con otto favorevoli e due astenuti - hanno eletto Lambert presidente ad interim. (segue) (Mec)