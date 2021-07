Haiti: delegazione dipartimento di Stato Usa incontra protagonisti crisi istituzionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moise, in questo confortato dalla comunità internazionale, ha però rivendicato un altro intero anno alla guida del Paese, e in assenza del potere legislativo, da febbraio ha iniziato a governare per decreto. Per l'uscita dalla crisi il defunto capo dello Stato aveva non senza problemi individuato un calendario che dovrebbe portare in autunno a nuove elezioni legislative e parlamentari, nonché a un referendum per confermare una nuova Carta costituzionale. Un quadro che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha cercato di stabilizzare nel corso di una riunione convocata d'urgenza a porte chiuse l'8 luglio. Al termine dei lavori, la rappresentante speciale delle Nazioni Unite per Haiti, Helen La Lime, ha riconosciuto la legittimità di Joseph a guidare il Paese. L'inviata ha assicurato che Joseph si impegna "a dialogare" per confermare l'agenda elettorale. E proprio perché riconosce che ci sono in campo "diverse interpretazioni dell'articolo 149 della Costituzione", è "importante che il dialogo avvenga e che le autorità e le parti interessate haitiane abbiano un dialogo in modo da poter tracciare una via da seguire, una che dia alla gente di Haiti l'opportunità di decidere chi sarà il loro prossimo governo”. (Mec)