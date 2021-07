© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri sudanese Mariam al Mahdi è in visita oggi a Mosca per incontrare l’omologo russo Sergej Lavrov. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un briefing con la stampa. "Il 12 luglio il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov terrà colloqui con il ministro degli Esteri sudanese, che si recherà in visita in Russia", ha detto la portavoce. (Rum)