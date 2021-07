Sahel: generale Castres, i militari di Barkhane da soli non risolvono il problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari francesi dell'operazione Barkhane nel Sahel non possono risolvere nulla da soli. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Libération" Didier Castres, generale in pensione. I militari possono "dare tempo, ridurre le differenze tra i rapporti di forza, bloccare una situazione, ma non sono la soluzione", ha detto Castres. Il generale spiega che il presidente Emmanuel Macron è stato il primo ad "aver formalizzato una strategia più ampia che comprende quattro pilastri: lotta contro il terrorismo, rafforzamento degli eserciti, governance, sviluppo e ritorno dello Stato. Sull'intervento nella regione "probabilmente ci siamo sbagliati, almeno in termini di calendario", spiega Castres, secondo il quale sarebbe stato meglio anticipare con un "sostegno agli eserciti locali". (Frp)