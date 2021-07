Nicaragua: altra pre candidata alle presidenziali attesa oggi dalla giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocatessa e docente universitaria del Nicaragua, Maria Asuncion Moreno, che nella giornata di venerdì aveva annunciato di voler correre alle presidenziali di novembre, dovrà presentarsi oggi dinanzi alla giustizia. Lo ha reso noto la stessa pre candidata pubblicando sulle reti sociali l'atto di citazione ricevuto sabato. Con Moreno, sono sei i possibili aspiranti alla presidenza nelle fila delle opposizioni, a finire nel mirino della magistratura. "Come farà il regime? Metterà in carcere tutto il Nicaragua? Occorre finirla con gli arresti!!", ha scritto Moreno in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. L'avvocatessa, che al quotidiano "100% Noticias" ha detto che le autorità sono sulle sue tracce da dieci giorni, è formalmente attesa solo per un "colloquio", senza una precisa imputazione. Gli altri politici sono stati incriminati soprattutto in base alla discussa "Legge della sovranità". Moreno aveva raccolto il consenso unanime di Alleanza civica, una delle forze che compongono la principale coalizione di oppositori al governo di Daniel Ortega, Alleanza cittadina. Specialista in diritto costituzionale e scienze politiche, Moreno dovrà comunque affrontare altri aspiranti alla corsa presidenziale, in primarie che al momento rimangono dunque incerte. A tutt'oggi l'Alleanza cittadina (costruita attorno al partito più forte, Cittadini per la libertà) è riuscita a confermare le pre candidature di Noel Vidaure e Americo Treminio. (segue) (Mec)