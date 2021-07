Nicaragua: altra pre candidata alle presidenziali attesa oggi dalla giustizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Daniel Ortega ha respinto le critiche ricevute per la serie di arresti in corso nel Paese parlando di operazioni dirette "contro criminali che cercano nuovamente di organizzare un colpo di Stato". "Non ci vengano a dire che sono candidati, neanche ci sono candidati iscritti", ha detto Ortega sottolineando che nessuno degli arrestati ha formalmente presentato la candidatura al Consiglio supremo elettorale (Cse). "Non stiamo giudicando politici, non stiamo giudicando candidati, qui si stanno indagando criminali che hanno attentato contro il paese, contro la sicurezza del Paese, contro la vita dei cittadini, organizzando un altro colpo di Stato", ha detto Ortega parlando di una "replica" del 2018, quando sono iniziate le proteste sociali che si protraggono sino ad oggi. Una cospirazione, ha aggiunto, "con la quale hanno cercato di provocare quello che chiamano un cambio di regime". (Mec)