Ungheria: ministro Finanze, Bruxelles non può danneggiare la nostra economia neanche volendo

- L’Unione europea non potrebbe danneggiare l’economia ungherese nemmeno se lo volesse. Lo ha detto il ministro delle Finanze ungherese, Mihaly Varga, intervistato dal portale “Origo”. Secondo il ministro, a Bruxelles si sta cercando di nuovo di rendere politica una questione puramente economica. Il riferimento è alle perplessità che il Piano di ripresa e resilienza ungherese ha generato per quanto riguarda gli sforzi del piano in chiave anti-corruzione. “Siamo fiduciosi che il buon senso prevarrà e una soluzione sensata sarà trovata”, ha detto il ministro. “Siamo costruttivi, cooperiamo, ma è importante notare che l’atteggiamento biasimevole di Bruxelles non ha effetti sulla situazione dell’economia ungherese”, ha continuato Varga. Le stime attualmente parlano di una possibile crescita di oltre il 6 per cento per quest’anno, “anche se non dovesse arrivare un centesimo dall’Ue entro la fine dell’anno”. Il ministro delle Finanze ha spiegato che gli ultimi dati suggeriscono una crescita del Pil superiore al 14 per cento nel secondo trimestre e che a fine anno potrebbe segnare un +6,5 per cento. Per il 2022, il governo magiaro si attende una crescita del 5,3 per cento. Questo vuole dire che il Paese dovrebbe essere in grado di colmare le perdite dovute alla crisi pandemica in un anno e mezzo. (Vap)