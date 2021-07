© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in pandemia, ci sono delle priorità. La prima è mettere in sicurezza la propria salute. Chi pensa che la priorità è il viaggio, finisce per incorrere in altre difficoltà" e "sbaglia chi ha fatto slittare il vaccino pur di andare in vacanza". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in un'intervista a "La Repubblica". (Rer)