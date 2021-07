Napoli: polizia municipale, scene normali in città per festeggiamenti nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attività di prevenzione è stata molto forte per evitare il montaggio di uno schermo abusivo e abbiamo fatto verbali per i troppi assembramenti. La Questura ha chiesto di transennare la fontana del carciofo che è stata poi presidiata dalla polizia. Al termine della partita si sono riversati tutti in strada come nel resto del Paese, oltre i limiti suggeriti per la pandemia". Lo ha detto il comandante della polizia municipale di Napoli Ciro Esposito a Radio Crc Targato Italia. Poi ha specificato sui festeggiamenti: "Una situazione abbastanza tranquilla, a parte il traffico e le persone che hanno bloccato la viabilità in piazza Trieste Trento, piazza Vittoria e Lungomare. Ci sono stati tanti incidenti, per fortuna di lieve entità, mentre in via Depretis si sono scontrati due scooter con due persone in codice rosso, un caso che per fortuna poi è rientrato. Per il resto le scene normali viste ovunque". Infine, i prossimi appuntamenti che condizioneranno la viabilità: "Ci auguriamo che cantieri come via Giacinto Gigante o piazza Carlo III siano completati quanto prima. Poi dal 21 al 24 luglio a Napoli c'è il piano d'azione per il G20. Mi auguro che tutto vada bene perché è una cartolina per la città". (Ren)