Sanità: Asl Rieti, nasce l'Orto terapeutico gestito da pazienti del Servizio per le tossicodipendenze

- Al via il progetto per la realizzazione di un Orto terapeutico gestito dai pazienti del Servizio per le tossicodipendenze della Asl di Rieti di via Salaria a Rieti. La Provincia di Rieti, tramite l'Istituzione formativa Rieti, ha individuato, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, un operatore economico in grado di realizzare l'importante progetto: si tratta dell'Azienda Colle Solatio, che opererà in un'area adiacente il Sert Asl Rieti di via Salaria e che sull'intero raccolto destinerà il 40 per cento all'Ifr Cfp Alberghiero di Amatrice, il 30 per cento alla Mensa di Santa Chiara, mentre il 30 per cento lo terrà per sé. Questa mattina in Provincia, la sottoscrizione di un comodato d'uso nei confronti della Colle Solatio Srl, per l'utilizzo del lotto e la realizzazione di una road maps in grado di disciplinare orari, responsabilità, assicurazioni e sorveglianza e la cui sottoscrizione coinvolgerà la stessa Asl di Rieti, l'Ente Provincia, Istituzione formativa Rieti e privato, per consentire il percorso di cura dei pazienti del Sert. (segue) (Rer)