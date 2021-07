Sanità: Asl Rieti, nasce l'Orto terapeutico gestito da pazienti del Servizio per le tossicodipendenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, si dice soddisfatto: "Un'iniziativa importante che aiuterà i pazienti del Sert nella cura mettendoli a stretto contatto con la natura e il lavoro manuale, il tutto con un risvolto di beneficenza incredibile". "Ringrazio la Provincia di Rieti per sostenere questa iniziativa di 'Ortoterapia' indirizzata ai nostri pazienti e con la possibilità di offrire a chi ha bisogno un supporto concreto – spiega il direttore generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo. Fin dall'antichità, al rapporto uomo-natura, è sempre stato conferito un valore terapeutico, ma soltanto nel corso degli anni si è presa reale coscienza di come valorizzare concretamente questo connubio, trasformandolo in una opportunità ludica. Ecco allora, che l'orto e la sua cura diventano una vera e propria terapia per chi soffre, soprattutto di alcune patologie della sfera psicosociale; perché come diceva Aristotele il medico cura, la natura guarisce". (Rer)