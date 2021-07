Roma 2021: Michetti, in primi cento giorni stop abusi e degrado in stazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nostre priorità saranno una terapia d'urto sulla pulizia della città e la cura del verde pubblico. Ma anche la bonifica delle stazioni ferroviarie, le porte d'ingresso della città, che vanno liberate da sbandati e criminali. Quindi tolleranza zero sul degrado, sui roghi tossici, sui gesti di inciviltà che offendono la città". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, in un'intervista a "Il Giornale". La pulizia delle stazioni "la faremo nei primi cento giorni, se sarò eletto. Tolleranza zero nei confronti di qualsiasi abuso. Termini è il biglietto da visita della città", ha aggiunto. (Rer)