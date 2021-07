Imprese: da Camere di commercio lombarde bando per promozione turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Camere di Commercio lombarde promuovono il bando Innovaturismo per favorire i partenariati di imprese con altri soggetti (musei, associazioni, guide turistiche, consorzi turistici) per realizzare progetti di promozione e sviluppo turistico del territorio lombardo, con modalità innovative, innalzare gli standard qualitativi dei prodotti offerti e rafforzare le filiere turistiche e le imprese che ne fanno parte. "Il turismo è uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Questa iniziativa è un assist del Sistema camerale lombardo per il rilancio del comparto - ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio – Nella prospettiva di evoluzione del settore è importante fare sistema per superare i limiti della frammentazione e allo stesso tempo adottare modelli di business flessibili e resilienti che facciano leva anche su digitalizzazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Investimenti che contribuiscono alla competitività del settore”. Le risorse stanziate per il bando ammontano a 400 mila euro e sono finalizzate alla realizzazione di progetti per specifici segmenti turistici (ad esempio: wedding, grandi eventi, shopping, turismo business, religioso, slow e culturale). I progetti devono essere realizzati e completati entro il 29 aprile 2022. Possono partecipare le Micro Piccole e Medie Imprese lombarde in partenariato composto da almeno 3 imprese e un soggetto non impresa operanti nei settori del turismo, commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), degli alloggi, dell'artigianato, dei servizi, delle attività artistiche e culturali, dell'istruzione e dello sport e da almeno un soggetto non imprenditoriale. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 50 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 50 mila euro per partenariato. L'investimento minimo per progetto da parte del partenariato è di 20 mila euro, con un minimo di 2.500 euro per ogni impresa partecipante. Non è previsto alcun contributo per i soggetti non imprenditoriali. (Com)