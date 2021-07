Lombardia: Legambiente, trend positivo per le acque del Lago d’Iseo ma permangono alcune criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati otto i punti monitorati quest’anno dalla goletta sulle sponde del Lago d’Iseo e sottoposti ad analisi microbiologiche. Tutti i punti, quattro sulla sponda bergamasca e quattro su quella bresciana, sono risultati entro limiti di legge, ripetendo la performance del 2019. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi. È questa in sintesi la fotografia scattata nella seconda tappa lombarda lungo le sponde dei due laghi da un team di tecnici e volontari di goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani. A parlarne, nel corso di una conferenza stampa tenuta stamane a Castro, Massimo Rota presidente circolo Legambiente Alto Sebino (BG), Elisa Scocchera portavoce goletta dei Laghi e Dario Balotta presidente circolo Basso Sebino di Sulzano (Bs) . Sulla sponda bresciana è stato effettuato un prelievo presso lo scolmatore di Clusane (Iseo), uno a lago, di fronte alla foce del torrente Calchere a Sulzano, presso lo scarico presso pontile nord in località Peschiera, a Monte Isola, e presso lo sfioratore del Comune di Pisogne nel canale industriale. Questi ultimi due punti, in particolare, erano usciti fuori dai limiti lo scorso anno. Sulla sponda bergamasca invece è stato effettuato un prelievo a lago, di fronte alla foce del torrente Rino, a Tavernola Bergamasca, alla foce del fiume Oglio e nel canale presso spiaggia "Bar delle Rose" a Costavolpino e, infine, alla foce del torrente Borlezza, a Castro. (segue) (Com)