Lombardia: Legambiente, trend positivo per le acque del Lago d’Iseo ma permangono alcune criticità (2)

- “Si conferma anche quest’anno il trend positivo dei punti monitorati da goletta dei Laghi - dichiara Massimo Rota, presidente del circolo Alto Sebino di Castro, nella bergamasca - abbiamo fatto bene, in tutti questi anni, ad insistere affinché il tema della qualità delle acque fosse assunto come uno dei più urgenti per la salvaguardia del lago. Continueremo nella nostra opera di monitoraggio che, unitamente alla pressione esercitata dai Comuni del Sebino, può davvero aiutare quel percorso di risanamento delle acque di cui il lago ha bisogno per essere attrattivo. Al di là di ciò, permangono alcune criticità forti. La più grande è rappresentata dall’erosione del territorio di cui l’emblema è Tavernola Bergamasca con la cementifera. Lo sfruttamento della montagna per attività mineraria ha generato un pericolo sempre più evidente per i cittadini dei comuni bergamaschi e bresciani. E’ necessario intervenire con forza ridurre il rischio e spostare un’attività ormai divenuta insostenibile” La goletta dei Laghi viaggia da sedici anni con una missione ben precisa: denunciare e fare emergere illegalità, cementificazione, maladepurazione, inquinamento, ecoreati ed ecomostri che affliggono i nostri laghi e danneggiano un ecosistema così delicato come quello lacustre - dichiara Elisa Scocchera Portavoce di goletta dei Laghi -. Grande supporto per questa missione arriva dal territorio, dalle nostre volontarie e i nostri volontari che, oltre a segnalarci potenziali criticità, dal 2020 sono i veri protagonisti del monitoraggio microbiologico di goletta dei Laghi: una delle più grandi operazioni di citizen scienze in Italia (segue) (Com)