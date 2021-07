Lombardia: Legambiente, trend positivo per le acque del Lago d’Iseo ma permangono alcune criticità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nonostante i dati abbiano delineato un quadro migliore anche sulla sponda bresciana dell’Iseo - dichiara Dario Balotta presidente circolo Basso Sebino di Sulzano (Bs) - restano aperte le criticità infrastrutturali derivanti dalla presenza dei numerosi sfioratori di piena dei comuni rivieraschi che provocano scarichi anche inquinanti vicino alle rive. La ristrutturazione della rete fognaria dei comuni rivieraschi, tra cui spicca negativamente Sulzano, è una priorità per evitare perdite di acqua contaminate a lago. Non solo acque, ma anche servizi che vanno ripristinati come i traghetti della navigazione del lago, tagliati con l’entrata in vigore dell’orario estivo del 2021. Mentre il richiamo turistico del lago d’Iseo aumenta, le corse dei traghetti delle Crociere del mercoledì e del venerdì sono state soppresse. Tagliato anche il turno L3 del sabato e della domenica (Lovere, Monteisola,Iseo e Sarnico) soppresse cioè le corse serali Monteisola (Sensole e Peschiera) dirette ad Iseo delle 21,45 e delle 22,40. La navigazione punta sulle due tratte Sulzano-Peschiera e Sale Marasino-Carzano che intasano i parcheggi delle due comunità rivierasche con disagi e proteste dei cittadini per il parcheggio selvaggio nei festivi e prefestivi. Da ripristinare le corse delle 6,45 e delle 12 da Siviano Porto ad Iseo. Va ricordato infine che Nli ha speso fino ad ora 2,4 milioni per il rinnovo della flotta con due motonavi ibride e 500 mila euro per una motonave tradizionale che non sono ancora disponibili perché la società ha avviato due cause avventate contro il costruttore che stanno vanificando ingenti risorse pubbliche mentre la flotta è sempre più vecchia e inquinante. Legambiente sta pensando di segnalare alla Corte dei Conti l’inefficacia di questa enorme spesa pubblica per il mancato arrivo delle motonavi”. (Com)