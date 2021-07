Repubblica Ceca: Covid, numero di riproduzione di base ai massimi da ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di riproduzione di base del coronavirus in Repubblica Ceca è ai massimi da ottobre 2020. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ctk” dopo la pubblicazione dei dati aggiornati del ministero della Sanità. Il numero in questione ha raggiunto il valore di 1,46. I casi di contagio confermati ieri sono stati 147, circa 40 in più rispetto a una settimana prima. Al momento ci sono solo 25 persone ospedalizzate in relazione al Covid-19, di cui due in condizioni serie. Secondo gli esperti, l’accelerazione della diffusione del virus di recente è dovuta alla variante Delta, più contagiosa, al rilassamento delle misure restrittive e ai viaggi durante il periodo vacanziero. (Vap)