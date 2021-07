© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "i segnali di ripresa sono incoraggianti e robusti: sta a noi trasformarli in elementi strutturali di crescita e di vero rilancio, in particolare attraverso politiche inclusive e sostenibili". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in occasione della presentazione del rapporto annuale dell'istituto.(Rin)