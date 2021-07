Iraq: nuovo sabotaggio rete elettrica, abbattuti due tralicci a Diyala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due tralicci di una linea di trasmissione elettrica proveniente dall’Iran sono stati abbattuti da un’esplosione nel nord della provincia di Diyala, a nord-est di Baghdad, in Iraq. Secondo quanto riferisce una fonte di sicurezza all’agenzia di stampa irachena “Shafaq News”, “esponenti dello Stato islamico” (Is) hanno utilizzato diversi ordigni per far esplodere due tralicci nella regione di Al Maqalia, nei pressi del lago Hamrin, 50 chilometri a nord-est del capoluogo Baquba. La detonazione ha provocato un’interruzione della corrente in ampie aree della provincia e le squadre di manutenzione si sono recate sul luogo del sabotaggio per riparare le strutture. Soltanto ieri, le forze di sicurezza avevano sventato nella stessa provincia un attacco contro l’infrastruttura elettrica, colpita nelle ultime settimane da esplosioni e sabotaggi di vario genere che le autorità attribuiscono ai militanti dell’Is. (Res)