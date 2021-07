Giappone-Corea del Sud: Seul contesta fuga d'informazioni su possibile visita di Moon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un funzionario del governo della Corea del Sud ha espresso rammarico per la "fuga d'informazioni unilaterale" in merito ad una possibile visita del presidente sudcoreano Moon Jae-in in Giappone. Lo riferisce la stampa sudcoreana, dopo la circolazione di indiscrezioni sui media giapponesi lo scorso fine settimana. Il ministero degli Esteri sudcoreano ha reagito confermando ieri che Moon sta valutando di visitare Tokyo in occasione delle Olimpiadi estive, per condurre consultazioni con il premier giapponese Yoshihide Suga tese a tentare di rilanciare le complicate relazioni tra i due Paesi. Secondo una fonte dell'ufficio del primo ministro giapponese citata da "Kyodo", però, l'incontro tra i due leader a margine delle Olimpiadi potrebbe durare appena 15 minuti. L'indiscrezione è stata confermata da fonti del quotidiano "Nikkei", secondo cui il governo giapponese non intende impegnarsi in sforzi concreti di normalizzazione delle relazioni bilaterali sino a quando Seul non assumerà misure concrete per archiviare i contenziosi giudiziari relativi alle dispute storiche tra i due Paesi. (segue) (Git)