Giappone-Corea del Sud: Seul contesta fuga d'informazioni su possibile visita di Moon (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte giudiziaria della Corea del Sud aveva inviato un segnale di distensione al Giappone a giugno, respingendo una nuova causa volta a ottenere risarcimenti pecuniari da una azienda giapponese per i trascorsi dell'occupazione coloniale della Penisola coreana da parte del Giappone. La Corte distrettuale centrale di Seul ha respinto la richiesta di risarcimento presentata da persone che sostenevano di essere state costrette al lavoro da aziende giapponesi durante la Seconda guerra mondiale. La causa era stata intentata da 85 tra ex lavoratori e loro familiari nel maggio 2015, e puntava ad ottenere un risarcimento pecuniario di 90mila dollari per ciascuna vittima di induzione al lavoro da parte di un totale di 16 aziende giapponesi, incluse Nippon Steel, Eneos e Nishimatsu Construction. La Corte distrettuale di Seul ha però stabilito che i cittadini sudcoreani non possono esercitare i loro diritti individuali tramite azioni legali contro il Giappone o cittadini giapponesi: tale pronunciamento risponde di fatto alle obiezioni avanzate in questi anni dal Giappone, che ha accusato le condanne pronunciate da altre corti sudcoreane di violare il diritto internazionale. La Corte ha anche fatto esplicito riferimento all'accordo bilaterale tra Corea del Sud e Giappone del 1965, che normalizzò le relazioni bilaterali tra i due Paesi anche sulla base di un risarcimento giapponese una tantum per i danni arrecati dall'occupazione della Penisola coreana. (segue) (Git)