Roma: in fiamme carico rifiuti su mezzo Ama, ipotesi lancio petardo nella notte

- Il carico di un camion dell'Ama stanotte si è incendiato nel corso dei festeggiamenti a Roma per la vittoria della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio. Verosimilmente, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del nucleo Scalo Termini che indagano sull'episodio, il carico è andato in fiamme a causa del lancio di un petardo. Il veicolo, un autocarro Iveco, non ha riportato danni. Sul posto, in via Marsala all'altezza del civico 110, intorno alle 00:30 sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.(Rer)