Ecuador: al via oggi fase di vaccinazione "massiccia" contro Covid-19

- Prende oggi il via in Ecuador la "fase tre" della campagna vaccinale "9/100" lanciata dal presidente, Guillermo Lasso. L'iniziativa, soprannominata "nessun contagio" prevede la somministrazione di vaccini alle persone tra i 16 e i 48 anni, circa 8,5 milioni di ecuadoriani stando alle statistiche ufficiali. Si tratta del 68,7 per cento dei 12,4 milioni di persone che il ministero della Salute ha stilato come obiettivo dell'intera campagna. Lasso, che ha assunto la presidenza il 24 maggio, ha promesso nove milioni di vaccinazioni entro i primi cento giorni di mandato. Ad oggi l'Ecuador conta 468.346 casi di contagio e 21.830 morti riconducibili alla Covid-19.(Brb)