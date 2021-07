Inps: Tridico, ruolo istituto fondamentale in fase emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo dell'Inps durante la fase emergenziale "è stato fondamentale per l'attuazione dei provvedimenti emanati dal legislatore per attenuare gli effetti economici e sociali della pandemia". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in occasione della presentazione del rapporto annuale dell'istituto. "Gli interventi messi in atto dall'istituto per l'emergenza Covid hanno raggiunto oltre 15 milioni di beneficiari, per una spesa complessiva pari a 44,5 miliardi di euro", ha aggiunto.(Rin)