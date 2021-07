Lavoro: ministero-Bankitalia, nei primi 6 mesi dell’anno creati 719.000 nuovi posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi dell’anno sono stati creati 719.000 posti di lavoro, oltre il 12 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019. E’ quanto emerge dalla nota congiunta di Banca d'Italia con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito della collaborazione avviata a gennaio 2021 al fine di produrre analisi periodiche relative alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze, sulla base dei dati amministrativi delle Comunicazioni obbligatorie. Nella nota in uscita oggi - si legge - si commenta l'andamento del numero di posizioni di lavoro alle dipendenze analizzando le tendenze nazionali e locali con dati provvisori aggiornati al 30 giugno 2021. La dinamica occupazionale, in ripresa già dalla fine di aprile, si è nettamente rafforzata nei due mesi successivi, favorita dai progressi della campagna vaccinale e dalla conseguente graduale rimozione dei vincoli alle attività economiche. Rimane però ancora ampio il divario tra i contratti di lavoro attivati dall’inizio della pandemia e quelli che si stima sarebbero stati osservati in assenza della crisi Covid-19 (circa -270.000, in base a proiezioni compatibili con le previsioni macroeconomiche della Banca d’Italia, formulate prima dell’emergenza sanitaria). (Rin)