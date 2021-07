Trasporti: Atac, terminati lavori su ascensori e scale mobili Castro Pretorio metro B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di sostituzione degli impianti di traslazione nella stazione della metro B di Castro Pretorio. Sono stati cambiati gli ascensori e quattro scale mobili, che avevano superato la vita tecnica utile di trent'anni. I tecnici Atac stanno completando i lavori sulle opere accessorie. Al tempo stesso è in preparazione la documentazione necessaria per richiedere i collaudi ministeriali. Una volta che i collaudi saranno completati e arriveranno le autorizzazioni alla riattivazione degli impianti, la stazione potrà essere riaperta. Lo comunica in una nota Atac. (Rer)