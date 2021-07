© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I posti di lavoro preservati con il blocco dei licenziamenti, "nel periodo marzo 2020-febbraio 2021, possono essere valutati in 330mila unità, e per oltre due terzi riconducibili alle piccole imprese". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in occasione della presentazione del rapporto annuale dell'istituto.(Rin)