© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le iniziative dell'Ente nazionale per l'assistenza di volo (Enav) a difesa dell'ambiente affermano la sua grande attenzione a questa indifferibile necessità. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una nota letta dalla presidente Enav Francesca Isgrò, in occasione del 40esimo anniversario dell'Enav, celebrato nel centro congressi dell'azienda. (Rin)