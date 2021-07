Libia: sottosegretario all’Interno Faraj Qaim, abbiamo bisogno del sostegno dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia necessita del sostegno dell’Italia negli investimenti, nella ricostruzione del Paese, nella lotta alle migrazioni illegali e all’estremismo. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Interno del governo di unità nazionale libico, Faraj Qaim, nel corso di un incontro con il console d’Italia a Bengasi, Carlo Batori. “Siamo pronti a ricevere o a incontrare qualsiasi delegazione italiana e a mettere in sicurezza tutte le città libiche", ha detto Qaim. Il console Batori, citato dal sito web d’informazione libico “Al Saa 24”, ha sottolineato le importanti relazioni tra i due Paesi a tutti i livelli, rilevando che la Libia e la sua sicurezza sono tra le massime priorità dell'Italia. Il diplomatico ha spiegato che l'Italia sta lavorando per intensificare gli sforzi dell'Unione Europea per risolvere i problemi legati alle migrazioni illegali e all’estremismo violento. I due hanno parlato anche della collaborazione in materia di protezione civile, in particolare modo anti-incendio. Da parte sua, Qaim ha sottolineato la necessità di un'azione congiunta, soprattutto per quanto attiene al fenomeno migratorio tra i due Paesi, sottolineando l'importanza di chiudere tutte le vie di penetrazione degli estremisti, oltre a combattere i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo. L’esponente del governo unitario ad interim ha aggiunto che è necessario facilitare le procedure relative ai visti per i cittadini libici, incoraggiando le migrazioni legali, e rafforzare la cooperazione congiunta per ridurre i flussi illegali: "Il ministero dell'Interno è pronto a completare al meglio questo lavoro", ha concluso Qaim. (Lit)