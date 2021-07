Cina: treni merci per l'Europa aumentati del 43 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di treni merci Cina-Europa ha gestito 7.377 convogli nella prima metà di quest'anno, in crescita del 43 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, secondo i dati forniti da China State Railway Group Co. I treni merci hanno trasportato circa 707 mila container di merci equivalenti da 20 piedi nel periodo in esame, con un aumento del 52 per cento su base annua. I collegamenti ferroviari tra Cina e Ue raggiungono ad oggi 168 città in 23 Paesi europei. Nel 2020, i treni merci hanno effettuato 12.406 viaggi, con un aumento del 50 per cento annuo. (Cip)